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05:50, 17 мая 2023Путешествия

Пьяный мужчина пытался задушить жену и был выгнан из самолета с голыми ягодицами

View From The Wing: пьяного мужчину выгнали из самолета JetBlue за попытку задушить жену

Пьяный мужчина на рейсе JetBlue попытался задушить жену и был выгнан из самолета с голыми ягодицами. Об этом очевидец рассказал View From The Wing.

По информации издания, лайнер следовал из Сан-Хуана в Нью-Йорк. Спустя час после вылета один из пассажиров стал вести себя шумно и напал на супругу. Выяснилось, что он пронес с собой на борт бутылку коньяка и напился. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Ричмонде, где правоохранители вывели дебошира из самолета.

Наблюдавшие за инцидентом пассажиры сняли происходящее на камеры телефонов и стали аплодировать и кричать, когда нарушитель порядка покинул рейс. О предъявлении ему обвинений не сообщается.

Зарина Дзагоева
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