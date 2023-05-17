В Казани открылась ярмарка халяльной продукции

В Казани 17 мая открылась ярмарка халяльной продукции Russia Halal Market

На площадке агропромышленного парка в Казани 17 мая открылась выставка Russia Halal Market. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустема Гайнуллова.

Ярмарка халяльной продукции будет проходить до 20 мая в двух залах площадью свыше 14 тысяч квадратных метров, в которых разместятся около 400 стендов. Как рассказал Гайнуллов, на выставке представлены экспонаты из Ирана и Сенегала.

Отмечается, что особое внимание на ярмарке уделяется Татарстану, так как его считают пилотным регионом для экспорта халяльной продукции.

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