Советник Пушилина раскрыл последствия уничтожения Patriot для Украины

Гагин заявил, что уничтожение Patriot поставит под вопрос поставки нового оружия Украине

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что уничтожение американских установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ставит под вопрос дальнейшие поставки нового оружия Украине. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, поражение ЗРК Patriot выявило некоторые минусы в работе самой системы, уточнил Гагин.

«Она была уничтожена достаточно несложно, и я так думаю, что наши ВКС смогут повторить этот успех», — сказал советник Пушилина.

Он также отметил, что уничтожение ЗРК «скажется в принципе на поставках вооружений, особенно новейших высокоточных», потому что Украина их «ежедневно теряет».

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» пяти ЗРК Patriot и многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) в Киеве.

Ночью 16 мая ВС РФ нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Власти столицы назвали атаку исключительной по своей плотности.