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19:13, 17 мая 2023Россия

Появилось фото с места падения самолета на домовладение в Республике Коми

В сети опубликовали фото с места падения самолета на домовладение в Республике Коми

Фото: Telegram-канал «360tv»

В сети появилось фото с места падения легкомоторного самолета на частное домовладение в Республике Коми. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «360».

На кадре видно, что самолет лежит на груде обломков строения. Рядом находятся металлические листы, а чуть поодаль стоит частный дом.

Информацию о падении воздушного судна возле села Усть-Кулом ранее опубликовал Telegram-канал «112». По данным авторов поста, на борту находились два человека — их осматривают медики. В результате случившегося пострадал пилот.

В ГУ МЧС заявили ТАСС, что самолет Piper PA28-140 при взлете задел высоковольтные провода и совершил падение на землю, из-за чего загорелся. На данный момент Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту.

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Никита Абрамов
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