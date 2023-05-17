Президент Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ определяет основные угрозы для детей, а также направления, задачи и механизмы реализации политики в сфере безопасности несовершеннолетних.

Согласно указу, в современных условиях наибольшую опасность для российских детей представляют: снижение уровня благополучия, высокий уровень травматизма, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, распространение опасной информации посредством интернета, а также изменение представлений о традиционных духовных и семейных ценностях.

Ранее Путин закрепил в президентском указе брак как союз мужчины и женщины. Кроме того, в документе подчеркивается необходимость защищать интересы детей и создавать условия для их воспитания и развития на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

