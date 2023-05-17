На объекты «Восток Ойл» доставлен рекордный объем грузов в ходе зимнего завоза

«Роснефть» рекордно завершила зимний завоз для флагманского проекта «Восток Ойл»

Компания «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть») завершила зимний завоз на объекты флагманского проекта «Восток Ойл». По Северному морскому пути и зимним автомобильным дорогам на производственные базы проекта завезено более 570 тысяч тонн различных материалов и оборудования. Это самый большой объем грузов, доставленный в зимний период на объекты «Восток Ойл».

Для транспортировки грузов по Северному морскому пути были привлечены 30 морских сухогрузов, выполнивших 71 рейс. Ледокольную проводку судам в течение всей зимней навигации обеспечивали один атомный и два дизельных ледокола.

Разгрузка судов на базах Караул, Таналау и Воронцово производилась на ледовые припаи на реке Енисей, где нефтяники «РН-Ванкор» впервые применили технологию параллельной разгрузки одновременно нескольких судов.

На строительные площадки «Восток Ойл» завезены металлоконструкции и трубная продукция, железобетонные изделия, цемент, технологическое оборудование, опоры, кабельно-проводниковая продукция, спецтехника, автотранспорт. Площадь хранения завезенных грузов составила порядка 550 тысяч квадратных метров.

Всего на Таймыре для потребностей проекта «Восток Ойл» будет задействовано 17 новых причалов, включая строящийся комплекс в Бухте Север. В логистическую цепочку транспортировки грузов по Енисею уже входят 8 действующих причалов — на базах Таналау, Караул, Точино, Воронцово и в Бухте Север. Для приема грузов вблизи данных причалов построены производственные базы МТР общей площадью более 100 гектаров.

Грузы по Северному морскому пути в зимний сезон 2022/23 года шли из портов Мурманска и Архангельска.

В доставке грузов по зимним автодорогам были задействованы более тысячи большегрузных машин и другой специализированной техники, которые выполнили почти 21 тысячу рейсов.

В этом сезоне «РН-Ванкор» построил рекордное количество автозимников — почти две тысячи километров. Они соединили Ямало-Ненецкий автономный округ, где находятся объекты нефтетранспортной системы предприятия и производственная база Коротчаево, с севером Красноярского края, где ведется освоение месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров. А также Пайяхское месторождение с производственными базами Таналау, Караул и Воронцово.

