Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:44, 17 мая 2023Экономика

На объекты «Восток Ойл» доставлен рекордный объем грузов в ходе зимнего завоза

«Роснефть» рекордно завершила зимний завоз для флагманского проекта «Восток Ойл»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Компания «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть») завершила зимний завоз на объекты флагманского проекта «Восток Ойл». По Северному морскому пути и зимним автомобильным дорогам на производственные базы проекта завезено более 570 тысяч тонн различных материалов и оборудования. Это самый большой объем грузов, доставленный в зимний период на объекты «Восток Ойл».

Для транспортировки грузов по Северному морскому пути были привлечены 30 морских сухогрузов, выполнивших 71 рейс. Ледокольную проводку судам в течение всей зимней навигации обеспечивали один атомный и два дизельных ледокола.

Разгрузка судов на базах Караул, Таналау и Воронцово производилась на ледовые припаи на реке Енисей, где нефтяники «РН-Ванкор» впервые применили технологию параллельной разгрузки одновременно нескольких судов.

На строительные площадки «Восток Ойл» завезены металлоконструкции и трубная продукция, железобетонные изделия, цемент, технологическое оборудование, опоры, кабельно-проводниковая продукция, спецтехника, автотранспорт. Площадь хранения завезенных грузов составила порядка 550 тысяч квадратных метров.

Всего на Таймыре для потребностей проекта «Восток Ойл» будет задействовано 17 новых причалов, включая строящийся комплекс в Бухте Север. В логистическую цепочку транспортировки грузов по Енисею уже входят 8 действующих причалов — на базах Таналау, Караул, Точино, Воронцово и в Бухте Север. Для приема грузов вблизи данных причалов построены производственные базы МТР общей площадью более 100 гектаров.

Грузы по Северному морскому пути в зимний сезон 2022/23 года шли из портов Мурманска и Архангельска.

В доставке грузов по зимним автодорогам были задействованы более тысячи большегрузных машин и другой специализированной техники, которые выполнили почти 21 тысячу рейсов.

В этом сезоне «РН-Ванкор» построил рекордное количество автозимников — почти две тысячи километров. Они соединили Ямало-Ненецкий автономный округ, где находятся объекты нефтетранспортной системы предприятия и производственная база Коротчаево, с севером Красноярского края, где ведется освоение месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров. А также Пайяхское месторождение с производственными базами Таналау, Караул и Воронцово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Григорий Шугаев
Обсудить
Последние новости
Глава центра «Вектор» уволен в связи с утратой доверия. Причиной мог стать роман с подчиненной
Блогерша Нечаева опровергла претензии со стороны налоговой службы
Российский пенсионер домогался шестилетней девочки в лифте и попал под следствие
Стало известно о решении Надаля пропустить «Ролан Гаррос»
Гран-при «Формулы-1» в Италии отменили из-за смертельного наводнения
Сенат Франции признал геноцид украинцев 1932–1933 годов
Раскрыта опасность трусов-стрингов в некоторых случаях
Кадыров описал своего коня после «заточения» в Европе словами «бока не лоснятся»
Десятки змей заполонили дом и выгнали мужчину из его собственной спальни
На объекты «Восток Ойл» доставлен рекордный объем грузов в ходе зимнего завоза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.