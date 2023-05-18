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22:29, 18 мая 2023Экономика

Дешевое пиво в Британии назвали преимуществом Brexit

Премьер Британии Сунак назвал преимуществом Brexit дешевое пиво в пабах
Риши Сунак

Риши Сунак . Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак оценил последствия выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом он высказался в беседе с Guardian.

Сунак рассказал, что в результате Brexit власти Британии снизили НДС на товары санитарно-гигиенического значения, а также изменили пошлины на алкоголь. Так, он назвал дешевое пиво в пабах позитивным результатом этого решения. «Это очень ощутимые преимущества Brexit, которые я уже продемонстрировал», — отметил премьер.

Политик также отметил, что благодаря выходу из ЕС появились «свободные порты» — зоны свободной торговли с низкими пошлинами. По его словам, в стране увеличивается экономический оптимизм, а также растет доверие потребителей, повышаются оценки экономического роста.

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Весной 2017-го прошел формальный запуск процедуры Brexit. Официально Великобритания перестала быть членом Европейского союза 1 февраля 2020 года.

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Марина Совина
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