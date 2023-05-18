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08:30, 18 мая 2023Ценности

Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенных образах и смутила фанатов

Певица Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном бикини и кожаных сапогах

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном виде и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, в начале видео 41-летняя знаменитость предстала перед зрителями в бикини красного цвета, оформленном тонкими завязками. При этом ее образ дополнили шляпа в ковбойском стиле и черные кожаные сапоги с высоким голенищем. Кроме того, поп-исполнительница примерила розовый укороченный топ и трусы той же гаммы. Во время исполнения танцев Спирс принимала провокационные позы.

Читатели издания Daily Mail не оценили ролик артистки, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «В 41 год можно уже повзрослеть и перестать вести себя как подросток, который ищет постоянного внимания», «Бритни, пожалуйста, остановись», «Безумная танцовщица снова сбежала», «Она продолжает доказывать, что ее отец был прав с самого начала», «Трейлер из фильма ужасов», — высказывались они.

В феврале Бритни Спирс примерила для ролика мини-платье с глубоким декольте, передняя часть которого украшена бриллиантами и другими крупными камнями. По словам поп-исполнительницы, она самостоятельно сшила вещь, заранее купив материалы за 170 долларов (12,6 тысячи рублей). «Ладно, это не Versace, но я сделала это сама», — рассказала звезда.

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Мария Винар
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