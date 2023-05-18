В России отреагировали на сход вагонов с рельсов в Крыму

Депутат Чепа назвал диверсией сход вагонов с зерном с рельсов в Крыму

Сход вагонов с зерном с рельсов на железной дороге в Крыму мог быть спланированной диверсией украинских спецслужб, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главную цель этой операции.

«Это могла быть диверсия. Диверсии могут быть везде, это понятно, что террористические действия, которые совершают службы Украины, направлены на попытку дестабилизировать ситуацию в регионах, особенно вблизи военных действий. Поэтому все соответствующие службы, которые должны за этим следить, контролировать, должны быть в [состоянии] повышенной бдительности. Надо предотвращать такие действия заранее», — сказал депутат.

Взрыв на железной дороге около села Чистенькое в Симферопольском районе рядом с Бахчисараем произошел утром 18 мая. В результате случившегося с рельсов сошли около восьми вагонов с зерном, цитирует РИА Новости министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, пострадавших нет. Он добавил, что профильные службы разбираются в причинах случившегося. Движение поездов на участке Севастополь — Симферополь приостановлено, сообщил советник руководителя республики Олег Крючков. Власти обещают восстановить работу к вечеру.

В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц.

Mash пишет, что на месте взрыва образовалась воронка диаметром 15 метров. Повреждено около 50 метров железнодорожного полотна.