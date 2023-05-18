Объяснена популярность новостроек в России

Эксперт Лякин: спрос на новостройки в России растет из-за льготной ипотеки

Спрос на жилье в новостройках в России растет из-за льготной ипотеки. Популярность новых квартир «Ленте.ру» объяснил руководитель агентства недвижимости «Дорогая, я дома» Алексей Лякин.

По словам эксперта, на данный момент застройщики не нуждаются в дополнительных мерах поддержки — уже существующие работают достаточно эффективно. В особенности Лякин отметил влияние на спрос на новостройки льготных ипотечных программ.

«Клиент, выбирающий между квартирой в доме 70-х годов постройки за 10 миллионов рублей и новой квартирой аналогичного метража, но за 12 миллионов рублей по льготной ипотеке, как правило, выбирает второй вариант», — пояснил риелтор. Он добавил, что ипотека на первичном рынке сейчас фактически в два раза дешевле, чем на вторичном. Это значительно влияет на размер ипотечного платежа.

Помимо ипотеки, Лякин связал рост спроса на новостройки с адаптацией населения к ситуации в стране после окончания пандемии и начала специальной военной операции (СВО). Согласно прогнозам эксперта, если в будущем в России не будет второй волны мобилизации, новостройки подорожают из-за изменения курса рубля по отношению к доллару. На фоне этого спрос на вторичное жилье вырастет.

Ранее сообщалось, что спрос на новостройки Москвы вырос. В апреле показатель увеличился на 19,1 процента по сравнению с мартом.