В Москве резко вырос спрос на новостройки

Росреестр: спрос на новостройки в Москве вырос на 19%

По итогам апреля 2023 года число зарегистрированных в Москве сделок с жилыми и нежилыми помещениями в новостройках выросло на 19,1 процента по сравнению с мартом. О том, что спрос на такую недвижимость резко вырос в столице, говорится в отчете Росреестра, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего число заключенных за месяц сделок составило 15,58 тысячи. Апрельский показатель также на 66,7 процента превысил результат аналогичного месяца 2022 года и на 23 процента — результат апреля 2021 года.

На первичном рынке жилой недвижимости Москвы в апреле было зарегистрировано 9,47 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Это на один процент выше, чем в марте, на 81,4 процента — чем в апреле 2022-го, и на 16,8 процента — чем в апреле 2021 года. В нежилом сегменте, включающем в себя апартаменты и коммерческие помещения, число сделок достигло шести тысяч. Показатель превысил мартовский на 65,9 процента, прошлогодний — на 47,9 процента, итог апреля 2021 года — на 33,9 процента.

Ранее эксперты компании «Метриум» назвали стоимость самой дешевой новостройки в Москве. Наиболее доступным объектом оказалась студия за 3,9 миллиона рублей.