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17:05, 18 мая 2023Силовые структуры

Уничтожение бойцов ВСУ в Курской области попало на видео

Российские пограничники сорвали атаку ВСУ на энергетическую инфраструктуру Курской области

Российские пограничники сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео.

На кадрах видна работа курских пограничников.

Они заместили перемещение отряда бойцов украинской армии, которые остановились в частном доме села Горки Сумской области, и ударили по ним из переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот» с расстояния нескольких километров.

В результате были уничтожены трое бойцов ВСУ.

Любовь Ширижик
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