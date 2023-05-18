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18:01, 18 мая 2023Путешествия

Россиянам стали доступны бюджетные авиабилеты на излюбленный курорт богачей

АТОР: россиянам предложили авиабилеты на Мальдивы за 46,2 тысячи рублей в обе стороны

Фото: Unsplash

Российским туристам стали доступны бюджетные авиабилеты на Мальдивы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации специалистов туротрасли, вслед за сезонными скидками на проживание в отелях излюбленного курорта богачей снижаются и цены на перелет в Мале. Стоимость билетов на летние рейсы у некоторых авиаперевозчиков упала на 30 процентов в сравнении с зимним сезоном.

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Так, эксперты компаний «Русский Экспресс», PAC Group и ICS Travel Group предлагают россиянам полететь на Мальдивы Qatar Airways. «У катарского перевозчика минимальный тариф из Москвы в Мале в обе стороны — от 46,2 тысячи рублей», — добавили в АТОР.

Представители туроператоров подчеркивают, что выгодные цены на стыковочные авиаперелеты из Москвы в Мале на лето 2023 года также встречаются у авиакомпаний Flydubai и Gulf Air — от 60 тысяч рублей на человека в оба конца.

С 23 июня к этому списку добавится и перелет Oman Air с пересадкой в Маскате. Рейсы из Москвы будут осуществляться по четвергам и пятницам, обратные вылеты — по субботам и воскресеньям. Билеты обойдутся путешественникам примерно в 55,4 тысячи рублей в обе стороны.

Ранее в мае многие отели Крыма заметно снизили цены на лето в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. О снижении стоимости отдыха в регионе рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Так, стало известно, что подобное решение крымские отельеры приняли для привлечения туристов.

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Фариза Бацазова
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