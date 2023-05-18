Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:30, 18 мая 2023Ценности

Adidas обругали в сети за мужчину в женском купальнике на рекламном фото

Бренд Adidas обругали в сети за мужчину в женском слитном купальнике на рекламном фото

Фото: Adidas

Спортивный бренд Adidas представил новую рекламу женской коллекции пляжной одежды и подвергся критике со стороны покупателей. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о промофотографии, на которой мужчина позирует в слитном купальнике с ярким принтом. Известно, что дизайн плавательного костюма, который входит в женскую линейку, разработал южноафриканский дизайнер Рич Мниси. На размещенном кадре манекенщик запечатлен на белом фоне с заплетенными в косы волосами. Его также засняли в мини-платье.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
Культ наготы. Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
Культ наготы.Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
14 сентября 2022

Пользователи сети обругали компанию за упомянутую рекламу, несмотря на то, что представители марки не уточнили гендерную идентичность участника фотосессии. «С каких пор женские купальники идут с выпуклостью в районе промежности? Я не понимаю, зачем компании сами ставят себя в такое положение. Могли бы просто сказать, что данный купальник — модели унисекс», — возмутилась активистка за права женщин Райли Гейнс в соцсетях.

«Adidas запустил новую линейку женских купальников, в рекламе которой снимается мужчина, я в шоке», «Кто говорит крупным корпорациям, что такие съемки — хорошая идея?», «Кажется, в мире не осталось ни одной адекватной марки», «Ничто так не продает женский купальник, как волосатая мужская грудь», «Просто взгляните на эту женственную выпуклость», — возмущались также юзеры.

В июне традиционно женская одежда стала модной у мужчин. По словам журналистки Марты Сундак, речь идет о стиле под названием «балеткор», который оказался одним из главных трендов 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки
Телескоп Уэбба впервые обнаружил кометную воду в главном поясе астероидов
Елена Воробей рассказала об изменении отношения к «Аншлагу»
Стивен Кинг впечатлился фильмом «Флэш» с Эзрой Миллером
Билли Айлиш рассталась с фронтменом The Neighbourhood
Обнаружен механизм восстановления ДНК у бактерий
В российском регионе студент ударил ножом однокурсника из-за фотографии
Звезда «Ворониных» пообещала накопить на квартиру для дочери
В Подмосковье семилетняя девочка два года прожила с рогом единорога во лбу
ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский поселок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.