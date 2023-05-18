В Москве поддержат больше медсестер

Ракова: расширен перечень специальностей для получения статуса «Московская медсестра»

Статус «Московская медсестра» теперь могут получить специалисты еще одного направления — «операционное дело». Для этого специально разработали инструменты оценки компетенций. Так, почетные звания стали присуждать по четырем специальностям. О расширении перечня специальностей для получения статуса «Московская медсестра» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Помимо новой специальности, почетный статус присуждается по таким специальностям, как «анестезиология-реаниматология», «сестринское дело» и «сестринское дело в педиатрии». По словам Раковой, присуждения статуса «Московская медсестра» является одним из инструментов, «мотивирующих специалистов непрерывно повышать свою квалификацию».

Операционные медсестры — это важные люди в хирургической бригаде. Именно они готовят операционную, следят за соблюдением стерильности и правильной транспортировкой пациента, а во время самой процедуры ассистируют хирургу. От подготовки медсестры во многом зависит успех проведения операции, поэтому к таким специалистам предъявляются высокие требования Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Для того чтобы помогать хирургу во время операций, операционным медсестрам нужно в совершенстве знать физиологию и анатомию человека, а также основы хирургии. Более того, они должны быть выносливыми, ведь операции могут длиться много часов.

Оценочные процедуры для получения статуса «Московская медсестра» по направлению «операционное дело» включают тестирование, демонстрацию практических навыков, решение ситуационной задачи и представление портфолио. При их успешном прохождении специалисту по данному направлению и по трем другим направлениям вручается свидетельство о получении нового звания и нагрудный знак отличия. Кроме того, сотрудникам московских медучреждений в течение пяти лет, пока действует статус, выплачивается стимулирующая надбавка в размере 7,5 тысячи рублей.

Статус «Московская медсестра» может получить сотрудник любого медучреждения России со стажем работы не менее пяти лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте Департамента здравоохранения Москвы и пройти тестирование.