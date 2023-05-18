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13:49, 18 мая 2023Интернет и СМИ

Автор «Уральских пельменей» погиб в зоне спецоперации

Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации

Кадр: Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ / YouTube

Автор юмористического шоу «Уральские пельмени», бард Игорь Истомин погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на его подругу Лейлу Расулову.

По информации издания, Истомин в прошлом году стал добровольцем спецоперации, однако спустя некоторое его близкие потеряли с ним связь. Тогда участника боевых действий признали пропавшим без вести. Спустя год родственники музыканта узнала о его смерти.

Подруга Истомина рассказала, что бард не сообщал никому о намерении участвовать в спецоперации. «Этого никто не знал, ни жена, никто. Просто сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время. Как ушел — ни одного звонка, ни одного письма, — поделилась подробностями Расулова. По ее словам, через некоторое время выяснилось, что музыкант погиб год назад.

Игорь Истомин был похоронен с военными почестями в Екатеринбурге. Барду обещали вручить госнаграду посмертно. Музыканту было 55 лет.

Игорь Истомин — автор юмористического проекта «Уральские пельмени», он также вел YouTube-канал, где выкладывал видеозаписи песен, многие из которых сам писал.

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Олег Давыдов
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