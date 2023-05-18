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19:10, 18 мая 2023Силовые структуры

МЧС назвало фейком сообщения о заходе диверсантов в Белгородскую область

МЧС опровергло сообщения о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло сообщения о проникновении на территорию региона украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что информация о заходе диверсантов в Брянскую область не соответствует действительности и была распространена с целью посеять панику среди населения.

Ранее сообщалось, что 20 диверсантов пытались прорваться через российскую границу, однако были остановлены массированным встречным огнем со стороны Пограничной службы ФСБ. До десяти диверсантов были ликвидированы. В результате ДРГ была вынуждена отойти.

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Илона Палей
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