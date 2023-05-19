Россияне бросились строить бани

YouDo.com и «МТС Банк»: россияне резко заинтересовались строительством бань и саун

В 2023 году россияне бросились строить и ремонтировать бани и сауны — спрос на услуги по возведению и отделке этих построек вырос сильнее всего. Такие данные приводят в совместном исследовании аналитики YouDo.com и «МТС Банка», пишет РИА Новости.

В целом спрос граждан на строительные услуги вырос почти в 1,5 раза (на 48 процентов) по сравнению с 2022 годом. «При этом более четверти запросов касаются строительства бань, саун, беседок и летних веранд на загородных участках <…> Чаще всего пользователи ищут тех, кто построит баню, сделает в ней отделку или установит в бане печь», — отмечают исследователи.

Среди популярных запросов на YouDo в апреле-мае оказались проектирование и строительство бань (число обращений выросло на 21 процент), проектирование и строительство саун (плюс 19 процентов), проектирование и строительство домашних летних веранд и беседок (плюс 17 процентов), а также дизайн и строительство зон отдыха (плюс 14 процентов).

По данным «МТС Банка», в категории «строительство и ремонт» сильнее всего выросли интерес и цены на проведение кровельных работ. Стоимость таких услуг увеличилась в среднем в 2,3 раза, а спрос на них — на 60 процентов. Краски и малярные принадлежности стали популярнее на 28 процентов, средний чек на такие товары вырос на 2 процента.

Кроме того, на 18 процентов выросло количество трансакций в магазинах товаров для дома, а средний чек покупки — на 5 процентов. При этом спрос на стройматериалы и плотничьи работы увеличился на 11 процентов, а средние чеки — на 9 и 15 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года россияне резко заинтересовались помощью при переезде из города на дачу. За третий месяц текущего года спрос на услуги, связанные с загородными участками, вырос в среднем на 34 процента.