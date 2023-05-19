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07:29, 19 мая 2023Россия

Россиянка два года избивала и морила дочь голодом за плохие оценки

Жительница Камчатки два года избивала и морила дочь голодом из-за плохих оценок

Фото: Globallookpress.com

Жительница Камчатки два года избивала и морила дочь голодом из-за плохих оценок. Об этом сообщается на официальном портале прокуратуры по этому российскому региону.

По данным надзорного органа, истязания продолжались с 2020 по 2022 годы.

Отдельно сообщается, что женщина лишала дочь сна, заставляя ее выполнять домашнее задание по ночам. Подобное отношение признано признано мировыми правозащитниками в качестве пытки.

Прокуратура Петропавловска-Камчатского уже обратилась в суд с иском о возмещении потерпевшей 300 тысяч рублей. Кроме того, по факту истязаний возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК, среди которых — причинение физических страданий в отношении несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Лесосибирске Красноярского края 14-летний школьник пришел в орган опеки и потребовал забрать его в детдом.

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Марк Леонов
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