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12:30, 25 апреля 2023Россия

Российский школьник пожаловался на мать и потребовал забрать его в детдом

В Красноярском крае школьник пожаловался на мать и потребовал забрать его в детдом

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В городе Лесосибирске Красноярского края 14-летний школьник пришел в орган опеки и потребовал забрать его в детдом. Об этом сообщает сетевое издание NGS24.RU со ссылкой детского омбудсмена российского региона Ирину Мирошникову.

Явившийся в центр социальной защиты мальчик пожаловался на мать и попросил лишить ее родительских прав. Подросток рассказал, что дома он якобы подвергался постоянным унижениям и оскорблениям.

По словам омбудсмена, опека старалась наладить отношения в семье и вернула ребенка домой. «Подросток пробыл дома всего 12 дней, после попросился обратно», — добавила Мирошникова.

Окружающие положительно характеризуют мать мальчика. Женщина пользуется уважением коллег и не злоупотребляет алкогольными напитками, говорится в статье. В то же время ее сын отказывается помогать по дому и не хочет учиться, подчеркнула омбудсмен.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором мать издевается над сыном с инвалидностью. На кадрах женщина грубо обращается с плачущим ребенком и отказывается дать ему сок. Позже происходящим на видео заинтересовался Следственный комитет России.

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Алан Босиков
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