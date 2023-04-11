В России мать издевалась над сыном с инвалидностью и снимала это на видео

В Красноярске мать издевалась над сыном с инвалидностью и снимала происходящее на видео

Жительница Красноярска издевалась над сыном, имеющим инвалидность, и снимала происходящее на видео. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах женщина ругает плачущего ребенка, унижает его и угрожает избить и матерится. После того как мальчик попросил дать ему сок, мать грубо отказала ему.

На появившийся в интернете видеоролик отреагировал Следственный комитет России. Сотрудники ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовали проверку на предмет истязания ребенка и ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию. Следователи устанавливают место нахождения женщины.

Ранее в апреле полицейские задержали блогера Дмитрия Серова, напавшего на дочь во время прямой трансляции в интернете. Перед этим в сети было размещено видео, на котором он ударил девочку и не разрешил заплакавшему ребенку уйти. Пострадавшая от действий отца девочка живет с матерью, которая развелась с Серовым из-за побоев.