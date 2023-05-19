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18:48, 19 мая 2023Силовые структуры

Задержание поджигателя оборудования на железной дороге на Кубани попало на видео

ФСБ и МВД задержали жителя Краснодара за поджог релейного шкафа на железной дороге

Сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемого в попытке поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне Агроном — Динская на Кубани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД и предоставили оперативное видео с задержанием молодого человека.

На кадрах видно, как правоохранители валят подозреваемого на землю и надевают на него наручники.

Задержанный оказался жителем Краснодара 2004 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Материалы переданы ФСБ для рассмотрения вопроса о переквалификации преступления на статью 281 УК РФ («Диверсия»).

Фигурант заключен под стражу.

Ранее в полицию поступило сообщение о неизвестном, который пытался поджечь оборудование по автоблокировке системы интервального регулирования светофоров. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы нашли там следы горючей жидкости, спички и сожженную бумагу. Аппаратура релейного шкафа не была повреждена, на движение поездов произошедшее не повлияло.

Любовь Ширижик
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