Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле ВСУ

Глава Белгородской области Гладков: пострадавший при обстреле ВСУ находится в реанимации

Пострадавший при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) житель Белгородской области находится в реанимации. О его состоянии рассказал глава этого приграничного российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Губернатор сообщил, что мужчина получил множественные осколочные ранения и находится в тяжелом состоянии. При этом пострадавший — в сознании.

«Сергей Павлович в сознании, общается с медиками. Получил множественные ранения. Мы сделаем все, чтобы он максимально быстро пошел на поправку», — рассказал Гладков. Также он добавил, что после обстрелов ВСУ в регионе были ликвидированы два пожара: один в населенном пункте Маломихайловка, другой — в Новой Таволжанке.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.