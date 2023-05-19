Чернышенко анонсировал возобновление регулярного авиасообщения России с Кубой с 1 июля

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 мая, передает ТАСС.

Запред правительства РФ назвал Кубу ключевым партнером страны в Центральной Америке. По его словам, решение развивать экономические отношения между двумя государствами по всем направлениям является совершенно логичным.

«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот"», — заключил Чернышенко.

В марте стало известно, что несколько банков Гаваны на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». На табло банкоматов стала отображаться эмблема российской платежной системы. Кроме того, стало доступно снятие средств с карт банков России.