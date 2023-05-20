Медведев пригласил Маска в Артемовск

Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска в Артемовск после сообщений о взятии города

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил американского миллиардера Илона Маска в Артемовск (украинское название города — Бахмут). С таким предложением он обратился к предпринимателю в Twitter.

Медведев ответил на прошлогоднее сообщение Маска. В октябре 2022-го зампред Совбеза России прокомментировал в соцсети отставку экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, написав «Пока-пока, поздравляю латук». Тогда миллиардер оценил чувство юмора Медведева, а затем поинтересовался, как у России обстоят дела в Артемовске.

«Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте... Приезжай и посмотри сам!» — написал в новом посте политик.

Ранее 20 мая сообщалось о взятии Артемовска под контроль российскими силами. Об этом заявил глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также уточнил, что бои за этот город длились 224 дня.