Объяснен смысл «эпического противостояния» в Артемовске

Военный эксперт Норин: бои в Артемовске приняли такой размах из-за подпитки свежими силами

Бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) стали «эпическим противостоянием» из-за постоянной подпитки свежими силами с обеих сторон. Смысл сражения за город в беседе с «Лентой.ру» объяснил военный эксперт Евгений Норин.

По его словам, стороны изначально не планировали делать именно Артемовск местом приложения всех сил. «Это классическая мясорубка за "избушку лесника" в худших традициях Первой мировой войны», — подчеркнул он.

При этом эксперт отмечает, что для российской армии сражение было выгоднее, потому что действительно перемалывались крупные силы противника. «Удалось навязать бодание лоб в лоб, в котором победили те, у кого больше огневой мощи», — говорит Норин. Он считает, что в ходе боев за Артемовск российские силы «вытянули на себя огромную массу боеспособных украинских войск, заставив их драться в не очень удобных условиях, где те понесли огромные потери».

«И нужно отдать должное "вагнеровцам", которые вынесли на своих плечах основную тяжесть этих боев», — резюмировал Норин.

Ранее 20 мая основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии российскими силами под свой контроль Артемовска. Операция по взятию города длилась 224 дня.