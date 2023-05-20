Грузинская авиакомпания приступила к выполнению прямых рейсов в Россию

Самолет авиакомпании Georgian Airways вылетел прямым рейсом Тбилиси-Москва 20 мая

Грузинская авиакомпания Georgian Airways приступила к выполнению прямых полетов в Россию в субботу, 20 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Тбилиси.

Самолет вылетел из грузинской столицы в Москву в 8:00 по местному времени (7:00 по московскому). Ожидаемое время прибытия в московский аэропорт Внуково 10:15 (по московскому времени). По данным ТАСС, самолет был заполнен более чем наполовину. Грузинский перевозчик будет осуществлять рейсы в Москву семь раз в неделю.

Ранее самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил свой первый за четыре года рейс по маршруту Москва-Тбилиси. Самолет приземлился в аэропорту грузинской столицы в 13:17 19 мая. На борту находилось 86 пассажиров, 14 посадочных мест остались свободными.