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14:43, 21 мая 2023Мир

Полиция Германии расследует симптомы отравления у двух россиянок

Welt: полиция Германии расследует симптомы отравления у двух россиянок-журналисток

Фото: Markus Ulmer / Reuters

Две участницы-журналистки с конференции российской оппозиции в Берлине пожаловались на проблемы со здоровьем. Полиция Германии расследует информацию об их возможном отравлении, пишет издание Welt am Sonntag.

Полиция не предоставила более подробной информации о произошедшем, сославшись на продолжающееся судебное разбирательство. Одна из россиянок, почувствовавших недомогание, сама предположила, что может переживать отравление «нервно-паралитическим веществом».

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон обвиняет в произошедшем сотрудников ГРУ. Москва, впрочем, отрицает причастность к случившемуся.

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Виктория Кондратьева
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