Назван способ раскрыть абьюзера на первом свидании

Психолог Сулим: при подозрении в склонности к абьюзу допустима «небольшая провокация»

В ходе первого свидания важно уметь распознать склонность потенциального партнера к эмоциональному насилию, для этого не пропустить тревожные сигналы, рассказала психолог Софья Сулим. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказала, на что обратить внимание во время первой встречи, и порекомендовала «небольшую провокацию» при подозрении в склонности к абьюзивному поведению.

Так, она объяснила, что основными двумя маркерами, по которым можно делать выводы, является то, что человек говорит о своем прошлом, и то, как он себя позиционирует в настоящем. Специалист предупредила, что не стоит формировать мнение о потенциальном партнере исходя из того, что он говорит о будущем.

«Можно деликатно расспросить человека о его прошлом: про отношения с самыми разными людьми, с семьей, бывшими партнерами. Делать это тоже нужно очень деликатно, не спрашивать такое напрямую, в лоб. Можно рассказать какую-то свою ситуацию из детства, про маму, про папу, а затем дать своему собеседнику возможность рассказать что-то аналогичное», — посоветовала психолог.

Тревожным сигналом может стать агрессия при упоминании любых отношений, в первую очередь, с родителями и бывшими партнерами. Если эта агрессия есть, значит, она еще не прожита и неминуемо выльется на новую партнершу. Это очень важный маркер Софья Сулим психолог

Более того, как заявила Сулим, на первом свидании допустима «небольшая провокацию на агрессию». Она подчеркнула, что не стоит предпринимать такие действия просто так — только в случае, если возникли подозрения.

«Можно подумать о том, чтобы сделать небольшую провокацию на агрессию. Например, посмотреть на реакцию человека, если его нечаянно толкнуть либо закрыть перед ним дверь — что-то очень простое. А можно даже и не провоцировать, просто наблюдать за реакциями человека на подобные бытовые ситуации», — пояснила эксперт.

Предел прочности будет виден на бытовых мелочах, здесь и сейчас. Эмоциональные реакции могут дать понять, что есть склонность к эмоциональному насилию Софья Сулим психолог

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