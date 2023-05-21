Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:26, 21 мая 2023Интернет и СМИ

Представители Блиновской прокомментировали сбор средств в ее Telegram

Представители Блиновской рассказали о новом взломе Telegram-канала после призывов о помощи

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Представители блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской утверждают, что ее Telegram-канал снова взломали. Это произошло после появления там публикаций с просьбой перевести Блиновской деньги на оплату адвокатов и уплату налогов, пишет издание Shot.

Команда Блиновской уже второй раз за неделю говорит о том, что ее взламывают. Самой блогерше запрещено выходить в интернет: если она нарушит это требование, ей может грозить СИЗО.

После появления первых сообщений в ее Telegram-канале Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку в отношении блогерши на предмет возможного нарушения условий домашнего ареста. Суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны озвучило общее число потерь Украины по всем направлениям
В России произошло землетрясение
Представители Блиновской прокомментировали сбор средств в ее Telegram
Экстремальная жара в Азии повысила спрос на энергоресурсы из России
Жительница Подмосковья прогнала беспилотник со своего дачного участка
В Госдуме поддержали идею взыскать с Польши потраченные на нее средства СССР
Байден допустил дефолт в США
Байден предрек скорое потепление отношений с Китаем
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк
В Подмосковье родители снимали порно с маленькими дочерьми ради денег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.