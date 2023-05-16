В Telegram-канале Блиновской появились новые сообщения от ее имени

В Telegram-канале Блиновской появились новые сообщения после запрета на выход в интернет

В Telegram-канале блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской, которая попала под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, появились новые сообщения после запрета на выход в интернет. Скриншоты постов опубликовало издание Ura.ru.

Данные посты были опубликованы впервые с 27 апреля. «Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго», — говорилось в одном из сообщения. Во втором предположительно Блиновская поблагодарила подписчиков за поддержку и отметила, что у нее много новостей.

В настоящее время посты удалены. Как заявил один из членов команды блогерши, Telegram-канал был взломан. По его словам, злоумышленники, прикрываясь Блиновской, пытаются перевести ее подписчиков на другой канал.

Вскоре после появления публикаций в Telegram-канале Блиновской Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку в отношении блогерши на предмет возможного нарушения условий домашнего ареста. Если выяснится, что автор марафонов сама заходила в сеть, ей может грозить СИЗО.