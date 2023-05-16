ФСИН проверит блогершу Блиновскую на предмет нарушения условий домашнего ареста

ФСИН проверит блогершу Блиновскую из-за возможного нарушения условий домашнего ареста

ФСИН проверяет блогершу Елену Блиновскую на предмет возможного нарушения условий домашнего ареста. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Проверка была начата из-за того, что в Telegram-канале «королевы марафонов» стали появляться новые посты. Если выяснится, что блогерша сама заходила в сеть, ей может грозить СИЗО.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи.

15 мая сообщалось, что Пресненский суд Москвы запретил определенные действия и Алексею Блиновскому — мужу блогерши.