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19:06, 16 мая 2023Интернет и СМИ

В команде Блиновской заявили о взломе ее Telegram-канала

SHOT: член команды блогерши Елены Блиновской сообщил о взломе ее Telegram-канала

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Telegram-канал блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской, которая попала под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, был взломан. Об этом один из членов ее команды заявил SHOT.

По словам источника, злоумышленники, прикрываясь Блиновской, пытаются перевести ее подписчиков на другой Telegram-канал.

Новые посты начали появляться на канале Блиновской вечером 16 мая. «Елена на связи. (...) Я очень сильно рискую тем, что вышла на связь. Но у меня есть, что вам рассказать», — гласит текст сообщений. Также в одном из постов содержится ссылка, которая переводит на Telegram-канал «Секреты Блиновской». В настоящий момент у него 13,3 тысячи подписчиков.

Вскоре после появления публикаций в Telegram-канале Блиновской ФСИН начал проверку в отношении блогерши на предмет возможного нарушения условий домашнего ареста. Если выяснится, что автор марафонов сама заходила в сеть, ей может грозить СИЗО.

Блиновская проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. По версии следователей, она оказывала информационные услуги в интернете, используя схему дробления бизнеса, и занижала полученные доходы. В конце апреля суд поместил блогершу под домашний арест до 26 июня. Ей запретили пользоваться интернетом и другими средствами связи.

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Евгения Наумова
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