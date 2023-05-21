В России сравнили главу украинской разведки с зомби

Депутат Шеремет сравнил главу разведки Украины Буданова с зомби после угроз в адрес России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил главу украинской военной разведки Кирилла Буданова с зомби. Так он высказался в разговоре с РИА Новости.

Шеремет отреагировал на высказывание Буданова с угрозами в адрес России. Как отмечает агентство, ранее глава разведки Украины дал интервью, в котором назвал жителей Крыма людьми с «видоизмененной психикой». Он сказал, что таких граждан необходимо будет привлечь к ответственности, добавив, что в случае с «определенными людьми», учитывая их поступки, речь идет исключительно о «физическом уничтожении».

«Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и все живое, таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета "Кинжал" — поможет», — высказался Шеремет.

Парламентарий также сказал, что слова, произнесенные Будановым, в очередной раз указывают на правильность решения о проведении спецоперации.

Ранее Шеремет прокомментировал слова главы разведки Украины о том, что в нынешнем виде Россия не нужна миру. Такие заявления он назвал «агонией киевских временщиков».