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12:19, 21 мая 2023Россия

В Госдуме ответили на слова главы разведки Украины о распаде России

Депутат Шеремет назвал слова главы разведки Украины о распаде РФ «агонией временщиков»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о распаде России являются «агонией киевских временщиков». Так его заявление назвал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По данным РИА Новости, ранее Буданов заявил в интервью украинскому журналисту, что в нынешнем виде Россия не нужна миру — глава украинской разведки уверен, что на месте РФ появятся новые государственные образования.

«Их песня практически спета. Специальная военная операция позволила России, дала исторический шанс трезво посмотреть на окружающий мир, сплотиться и спокойно, без всяких иллюзий оценить сложившуюся реальность», — сказал Шеремет.

Депутат считает, что Россия скинет «навешанные на нее десятилетиями извне оковы и необоснованные обязательства» благодаря внутренней встряске и перезагрузке всех процессов. По мнению Шеремета, это поможет стране обрести былое могущество и занять достойное место в авангарде многополярного мира, а о «Зеленском и его крысах, уничтоживших и отдавших на заклание Украину, никто и не вспомнит».

18 мая советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в его стране ненавидят Россию. Он также пообещал везде преследовать ее и «достать юридически и физически», указав, что в России не знают «современных человеческих языков», поэтому с ней «нечего разговаривать».

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Сергей Истомин
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