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11:00, 18 мая 2023Бывший СССР

На Украине признались в ненависти к России

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о ненависти Украины к России

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в его стране ненавидят Россию и пообещал всегда ее преследовать и достать «юридически или физически». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего — вы не знаете современных человеческих языков», — написал Подоляк.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя передал в аппарат Совбеза организации письмо по поводу заявления руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилла Буданова об ответственности Киева за подрывы россиян.

Буданов также заявлял, что Украина убивала россиян и будет продолжать делать это по всему миру.

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Алевтина Запольская
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