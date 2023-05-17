Россия передала в Совбез ООН письмо с откровениями главы ГУР Украины о терактах

Постпред России передал в ООН заявления главы ГУР ВСУ Буданова о терактах против россиян

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя передал в аппарат Совбеза организации письмо на тему заявлений главы Главного управления разведки Вооруженных сил Украины (ГУР ВСУ) Кирилла Буданова об ответственности Киева за теракты против россиян и планах «продолжать убивать русских где бы то ни было». Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

«Письмо по поводу известных заявлений главы украинской военной разведки сегодня распространено в качестве официального документа СБ ООН», — заявили в пресс-службе постпреда. В письме Небензя отметил, что слова Буданова являют собой вопиющий пример ненавистнических высказываний и русофобии, а также подстрекательства к насилию по национальному признаку.

Ранее Буданов в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову подтвердил, что разведка республики причастна к подрывам российских медийных лиц. Позднее он назвал свои слова о покушениях на россиян порезанной версией. Как утверждает глава ГУР, его заявление касалось только тех граждан России, которые «являются военными преступниками».

В офисе генсека ООН комментируя высказывания Буданова подтвердили, что организация выступает против любых терактов. Журналисты попросили официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика прокомментировать слова Буданова. «Я не видел цитату. (…) Мы, конечно, выступаем против любых терактов», — заявил он.