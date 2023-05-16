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19:32, 16 мая 2023Мир

В ООН отреагировали на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян

ООН выступила против терактов после слов Буданова о причастности Киева к подрыву россиян

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Офис генсека ООН подтверждает, что организация выступает против любых терактов. Так в ООН отреагировали на признание руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в причастности Киева к подрывам россиян, передает ТАСС.

Журналисты попросили официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика прокомментировать слова Буданова. «Я не видел цитату. (…) Мы, конечно, выступаем против любых терактов», — заявил он.

Ранее Буданов, отвечая на вопрос, сможет ли Киев «достать» российского телеведущего Владимира Соловьева или философа Александра Дугина, заявил, что Украина «достала уже многих, в том числе публичных и медийных личностей».

Также Буданов, комментируя обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сказал, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

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Варвара Кошечкина
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