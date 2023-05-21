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15:46, 21 мая 2023Мир

Стали известны подарки участникам саммита G7 от Японии

Власти Японии подарили участникам саммита G7 ручки, бокалы для вина и бинокли

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Власти Японии подарили иностранным лидерам и руководителям международных организаций, участвовавшим в саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, лакированные перьевые ручки, бокалы для вина и бинокли для просмотра спектаклей театра кабуки. Об этом стало известно из сообщения на сайте японского МИД.

На представительском ужине, который прошел накануне в отеле Grand Prince Hiroshima, гостей угощали традиционными японскими и европейскими блюдами, в том числе закуской из мяса и водорослей цукудани с устричным кремом, морскими ежами, лангустами и королевскими крабами.

Саммит G7 проходил с 19 по 21 мая. В состав группы входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Участие во встрече также принял президент Украины Владимир Зеленский. На полях саммита состоялся его разговор с лидером США Джо Байденом.

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Виктория Кондратьева
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