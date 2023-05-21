Генсек ООН отказался комментировать возможные последствия получения Киевом F-16

Генсек ООН отказался отвечать, ведут ли попытки Киева получить F-16 к эскалации конфликта

Генсек ООН Антониу Гутерриш отказался отвечать на вопрос журналистов о том, ведут ли попытки Киева получить истребители F-16 к эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается вопроса по Украине, то я являюсь генеральным секретарем ООН, а не генеральным секретарем G7», — ответил он на соответствующий вопрос. Кроме того, Гутерриш заявил, что самое главное в данной ситуации — «достижение справедливого мира, основанного на букве закона и Уставе ООН и уважении территориальной ценности».

Ранее Генсек ООН заявил о поддержке расширения обмена пленными между Россией и Украиной. «Мы (ООН — прим. «Ленты.ру») будем продолжать поддерживать решение гуманитарных проблем везде, где это возможно, на каждом фронте — таких как, например, существенное расширение обменов военнопленными», — сказал он.