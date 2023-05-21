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12:01, 21 мая 2023Мир

Премьер Японии признал необходимость прямого диалога с Китаем

Премьер Японии Кисида: необходим прямой диалог с Китаем и ответственность со стороны КНР

Фото: KIMIMASA MAYAMA / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида признал необходимость прямого диалога по глобальным проблемам с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что КНР должна вести себя ответственно, учитывая, что она является членом мирового сообщества. «Мы готовы путем диалога построить с Китаем конструктивные и стабильные отношения, мы сошлись в этом мнениями со странами "семерки"», — добавил премьер.

Ранее стало известно, что Кисида встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 21 мая. Глава японского правительства проведет встречу с украинским лидером в последний день саммита «Большой семерки» (G7).

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, присутствие Зеленского на саммите G7 «может изменить правила игры» в украинском конфликте.

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Екатерина Власова
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