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12:11, 21 мая 2023Россия

Сожжение Корана в Волгограде связали с работой спецслужб США

Сожжение Корана в Волгограде по указанию СБУ связали с работой американских спецслужб
СюжетДиверсии в России

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Сожжение Корана в Волгограде было организовано при участии американских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, удалось проследить участие США в осквернении мусульманской святыни. «Украинский режим, включая его спецслужбы, работают под полным контролем американских и британских спецведомств, в том числе по подготовке и осуществлению терактов и диверсий на территории РФ», — утверждает источник.

20 мая Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против россиянина, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде по указанию спецслужб Украины. Дело возбуждено по статье 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») УК РФ.

Ролик с сожжением Корана появился в соцсетях вечером 19 мая. На кадрах неизвестный держит в руках священную книгу, а позади него виднеется здание, напоминающее мечеть на улице Поворинской в Ворошиловском районе города.

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Екатерина Власова
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