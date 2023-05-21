Ставшим жертвами преследования со стороны мужчин женщинам дали совет

Психолог Сулим: ставшим жертвами преследования женщинам стоит создать коалицию союзников

Женщины, которые стали жертвами преследования со стороны мужчин, стоит в первую очередь собрать вокруг себя круг союзников и оценить получаемую от преследователя обратную связь, рассказала психолог Софья Сулим. В беседе с «Лентой.ру» специалист предложила рекомендации для тех, кто оказался в подобной ситуации, и рассказала, как правильно общаться с нежелательными поклонниками.

«При первых признаках надо подумать о том, как себя защитить, очень важна психологическая помощь, например создание коалиции союзников из близких людей, друзей, психологов. Окружающие должны быть в курсе и знать, что с вами происходит. Также в самом начале очень важно написать текст примерно следующего содержания: "ты хороший человек, я вижу в тебе хорошие качества, но, к сожалению, не могу ответить взаимностью, потому что не ощущаю этого" — такого сообщения будет достаточно, не стоит вдаваться в подробности, особенно не нужно указывать на какие-то недостатки», — объяснила психолог.

Важно понимать, что человек, который начинает буллить, давить, агрессировать, скорее всего, имеет какие-то психологические нарушения. Ни в коем случае нельзя с ним переходить на личности, оскорблять, агрессировать в ответ и пытаться напугать. Такое поведение может его раззадорить и вызвать желание продолжить Софья Сулим психолог

Если вежливый отказ не помог

Сулим рассказала, что обычно в таком случае достаточно трех дней, чтобы оценить обратную реакцию нежелательного поклонника.

«Написав корректное сообщение, стоит выдержать паузу и посмотреть на ответную реакцию и на то, как человек реагирует. Я в таких ситуациях даю три дня на то, чтобы посмотреть на реакцию. Если он за эти три дня очень активно проявился и продолжает это делать, то стоит бить тревогу, возможно, даже обратиться за помощью к знакомым людям, один из вариантов — попросить знакомых мужчин поговорить с преследователем, но сделать это очень аккуратно», — рассказала она.

В случае если преследования продолжились, правильной стратегий может быть полное игнорирование любых попыток преследователя выйти на связь, объяснила специалист.

«При продолжении процесса заручиться поддержкой близких и никак не отвечать на сообщения, хоть это и бывает сложно. Также важно на начальном этапе никого не блокировать, потому что это может еще больше раззадорить. Также может быть очень важна внутренняя работа над собой, возможно, над своей внутренней жертвенностью, виктимностью», — добавила Сулим.

Очень важно не фиксировать на этом чрезмерно, то есть не заходить постоянно в переписку, перечитывать сообщения, отслеживать, пишет ли он что-то. Такая фиксация может раззадорить еще больше Софья Сулим психолог

Экстремальные случае преследования

Специалист рассказала, что среди случаев преследования встречаются самые радикальные, когда никакой способ воздействия не может изменить действия человека.

«В случаях совсем радикального преследования стоит обращаться в правоохранительные органы, чтобы все было зафиксировано. Да, действительно, в таких случаях правильно максимально изолироваться: блокировать, в редких случаях может быть актуальной даже тема переезда, возможно, временного», — отметила эксперт.

При этом она обратила внимание на то, что некоторые женщины в подобных обстоятельствах остаются совсем одни, в таких случаях, рассказала Сулим, стоит надеяться только на себя и сформулировать корректный в контексте ситуации план действий. Тем не менее эксперт напомнила о существовании кризисных центров, в которые можно обратиться за поддержкой.

«Радикальные случаи должны рассматриваться очень серьезно, с привлечением специализированных центров по борьбе с насилием, где при необходимости смогут сориентировать, например, где можно спрятаться, переждать ситуацию либо получить нужную психологическую поддержку», — заключила психолог.

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