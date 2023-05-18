Психотерапевт предупредила о новом жестоком тренде в отношениях

Психотерапевт Джоди Сли: деликатный метод закончить отношения является жестоким

Мужчины и женщины стали чаще намерено вести себя таким образом, чтобы вынудить партнера расстаться. О новом жестоком тренде в отношениях предупредила британский психотерапевт Джоди Сли, пишет Fox News со ссылкой на информационное агентство SWNS.

Джоди Сли объяснила, что многие люди, боясь задеть чувства партнера, стараются деликатно, как им кажется, избавиться от него. Они не предлагают встретиться, игнорируют сообщения, находясь в сети, не демонстрируют привязанность и избегают разговоров о совместном будущем. По ее словам, ведя себя подобным образом, люди надеются, что партнер их бросит первым, и им не придется самим говорить о желании расстаться.

По мнению психотерапевта, такой метод является жестоким, показывает эмоциональную незрелость человека и его склонность к нарциссизму. «У некоторых людей просто нет внутренних навыков вести неприятные разговоры лицом к лицу», — уверена Сли. Она посоветовала таким людям набраться смелости и прямо сказать о желании расстаться, поскольку это единственный способ закончить отношения, проявив уважение к партнеру.

Ранее психологи перечислили неочевидные и разрушающие отношения проблемы в парах. Семейный психотерапевт Джон Готтман считает, что чаще всего партнеры ссорятся из-за разного отношения к тратам или проблем с доверием.