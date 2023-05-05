Психологи перечислили неочевидные и разрушающие отношения проблемы в парах

The List: некоторые пары неосознанно причиняют друг другу боль при разногласиях и ссорах

Некоторые пары неосознанно причиняют друг другу боль при разногласиях и ссорах. Психологи перечислили изданию The List неочевидные проблемы, разрушающие отношения.

Специалисты по отношениям предупреждают: все переживают взлеты и падения и важно не игнорировать появляющиеся проблемы. Так, семейный психотерапевт Джон Готтман рассказал, что пары могут, не осознавая того, вырабатывать деструктивные модели поведения. Если у одного партнера тревожный тип привязанности, а другой прекращает общаться при первых признаках неприятностей, они могут подсознательно причинять друг другу вред.

Готтман добавил, что проблемам во всех парах присущи некоторые общие черты: это могут быть ссоры из-за разного отношения к тратам или трудности с доверием друг другу. Однако одна из самых распространенных проблем — отсутствие интимной близости. По многим причинам пары подсознательно решают не говорить об этом, часто из-за страха, что обсуждение деликатного вопроса приведет к ссоре, или из-за опасения последствий.

Еще одна проблема в долгих отношениях — отсутствие роста и развития партнеров, говорит специалист по отношениям Эрин Мец. Значимые жизненные события, перемены в карьере, горе и потери и даже прошлые травмы могут напрямую повлиять на динамику отношений — и пара может не заметить этого. Крепкие и здоровые пары стремятся развиваться вместе, они знают, что не могут добиться всего в одиночку.

Случается, что незаметные, но разрушающие изменения в отношениях происходят, когда пара переживает потерю члена семьи, когда у одного из партнеров работа отнимает большую часть времени

Исследователь из Йельской школы общественного здравоохранения Ценцзин Чжу обнаружил связь между экстремальным семейным стрессом и сердечными приступами. Поэтому специалисты рекомендуют обращаться за профессиональной помощью ради для спасения семейных отношений, здоровья и даже жизни.

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Психолог Маргарет Резерфорд обратила внимание, что обращаться за профессиональной поддержкой нужно до того, как становится ясно, что она нужна. Такой подход поможет выявить скрытые проблемы и выработать здоровый язык общения с партнером, основанный на понимании.

Ранее семейный психотерапевт Морайя Сигер ДеГир назвала способы реагирования на появление третьего в отношениях. По ее словам, постоянные разговоры о другом человеке могут быть замаскированным признаком измены.