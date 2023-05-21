Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 21 мая 2023Бывший СССР

Санду призвала жителей Молдавии объединиться ради вступления в Евросоюз

Президент Санду призвала всех жителей Молдавии объединиться ради вступления в ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции призвала всех жителей Молдавии объединиться ради достижения цели в виде вступления в Европейский союз. Ее слова приводит РИА Новости.

В воскресенье, 21 мая, в Кишиневе проходит созванный Санду митинг под лозунгом «Европейская Молдова». По словам главы государства, эта акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление интегрироваться в Евросоюз.

«Мы собрались на площади Великого национального собрания, чтобы сказать, что Молдавия — европейская страна, что ее жители — хозяева у себя дома. Мы выбрали единственный шанс для развития Молдавии, чтобы наша страна больше не была на окраине Европы», — заявила Санду.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола сообщила, что Молдавия уже готова вступить в Евросоюз. Она также призвала начать переговорный процесс по этому вопросу как можно скорее. Планируется, что процесс интеграции будет завершен к 2030 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Минобороны озвучило общее число потерь Украины по всем направлениям
Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк
Анна Семенович раскрыла свои сексуальные предпочтения
В Подмосковье родители снимали порно с маленькими дочерьми ради денег
Стало известно о новом наказании «Ювентуса» по делу о финансовых махинациях
Байден порассуждал о влиянии истребителей F-16 на ситуацию с Артемовском
Байден отказался смягчать санкции против Китая ради улучшения отношений
Санду призвала жителей Молдавии объединиться ради вступления в Евросоюз
Главнокомандующий ВСУ появился в телеэфире впервые за несколько недель
В России создали уникальное устройство для обмана систем ПВО противника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.