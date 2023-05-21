Президент Южной Кореи впервые встретится с Зеленским на полях G7

Yonhap: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и Зеленский впервые встретятся лично на полях G7

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретятся лично на полях саммита «Большой семерки» G7 в Хиросиме. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой администрацию главы государства.

Встречу организуют по просьбе Зеленского, она пройдет во второй половине дня, анонсировали в офисе южнокорейского лидера.

Отвечая на вопрос о возможности поддержки Киева летальным оружием, собеседник агентства заявил, что Южная Корея примет решение о поставках «в соответствии с собственной точкой зрения и принципами».

16 мая жена президента Украины Елена Зеленская прилетела в Южную Корею, где встретилась с главой республики Юн Сок Ёлем. Пресс-секретарь президента Ли До Ун рассказал, что Зеленская выразила надежду на помощь Сеула в виде нелетального военного оборудования.