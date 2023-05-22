Премьер Кисида пообещал Зеленскому, что Япония начнет лечить украинских военных

Япония предоставит Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, порядка 30 тысяч комплектов армейских рационов, а также начнет лечить украинских военных, пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Как уточнили в ведомстве, Токио намерен передать Киеву оборудование, которое используется в Силах самообороны Японии. Премьер-министр страны Фумио Кисида пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Япония начнет принимать на лечение раненых украинских солдат. Кроме того, Токио намерен продолжить всестороннюю поддержку Украины.

18 мая стало известно, что двоих раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) направят на лечение в Японию. Один из украинских военнослужащих лишился ноги, второй — обеих ног в ходе специальной военной операции (СВО). Госпиталь в Токио впервые займется лечением иностранных солдат. Оно начнется в апреле, а японское правительство оплатит от 16 до 35,5 тысячи долларов за их перемещение и пребывание в больнице.

