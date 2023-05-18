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14:39, 18 мая 2023Бывший СССР

Украинских солдат направят на лечение в Японию

Kyodo: в апреле двое раненых украинских солдат пройдут лечение в Японии

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Двоих раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) направят на лечение в Японию. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Один из украинских военнослужащих лишился ноги, второй — обеих ног в ходе специальной военной операции (СВО). Сообщается, что госпиталь в Токио впервые займется лечением иностранных солдат. Оно начнется в апреле, а японское правительство оплатит от 16 до 35,5 тысячи долларов за их перемещение и пребывание в больнице.

Япония, в отличие от западных стран, предоставляла Украине только нелетальные средства защиты, такие как каски и бронежилеты из-за строгих правил в отношении экспорта оружия, говорится в сообщении. При этом в Министерстве обороны страны заявили, что решение «имеет смысл с гуманитарной точки зрения».

Ранее Reuters сообщало, что решение об отправке украинских военнослужащих на лечение в госпиталь Сил самообороны Японии может быть принято в ближайшее время.

13 мая японское правительство решило передать Украине оборудование общей стоимостью 40 миллионов долларов для поддержки энергосистемы страны. Поставки должны продлиться до 2025 года в зависимости от сроков изготовления оборудования.

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Алевтина Запольская
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