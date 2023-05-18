В Японии начнут восстанавливать раненых украинских солдат

Reuters: Японские госпитали начнут принимать на лечение раненых украинских солдат

Раненые украинские солдаты смогут пройти лечение в госпиталях Сил самообороны в Японии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правящей коалиции во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП).

По информации собеседника агентства, соответствующее решение должно быть официально принято в ближайшее время.

Отмечается, что госпитали японских Сил самообороны впервые примут на лечение военнослужащих из другой страны. Большую часть расходов на лечение украинских бойцов также возьмет на себя Япония, сказано в материале.

Ранее власти Японии решили предоставить Украине оборудование общей стоимостью 40 миллионов долларов для поддержки энергосистемы страны. Первые поставки энергооборудования для трансформаторных подстанций запланированы на вторую половину 2023 года.